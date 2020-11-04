بعد ارتفاع معدلات الإصابة.. تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة بأسوان

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة بواقع 4 آلاف جنيه، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي في وسائل المواصلات العامة والمقاهي والمطاعم والمصالح الحكومية والمواقع الخدمية وخاصة المدارس والجامعة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع خلية إدارة أزمة كورونا، اليوم، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، واللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير الأمن، إلى جانب وكلاء وزارات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، بجانب مديري هيئة الإسعاف ومستشفيات أسوان الجامعي والتأمين الصحي.

وشدد "عطية" على متابعة سيارات السيرفيس والأماكن التي تشهد تجمعات وتنظيم زيارات مفاجئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الغرامة ضد المخالفين، وطالب برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات والإسعاف والأطقم الطبية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، بجانب تطبيق الإجراءات الوقائية للعاملين بالمشروعات الجارية، علاوة على الاستمرار في تطبيق تحليل الـPCR في المطارات والموانئ لمنع دخول أي مصاب للمحافظة.

وفي نهاية الاجتماع وجّه إلى دراسة المقترحات التي تم استعراضها لوضع سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة الكورونا خلال الفترة القادمة وخاصة حال تزايد معدلات الإصابة.