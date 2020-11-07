تبدأ غدا.. المستندات المطلوبة من حائزي الأراضي في صحراء الأهرام

يبدأ غدًا الأحد، فتح باب تقنين لحائزي الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بمنطقة صحراء الأهرام، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار، والخاص بإعادة تخصيص إجمالي مساحة 880.99 فدان، وللأفراد مساحة 21.83 فدان.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة، أهم المستندات الخاصة لتقنين أوضاع مالكي أراضي صحراء الأهرام، وشروط الحصول على الأراضي..

خطوات تقنين الأراضي بصحراء الأهرام

بعد نقل الأراضي المخصصة من محافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى يتم تخصصيها لإقامة مجتمع عمراني جديد.

وتعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، والمتمثلة في جهاز مدينة 6 أكتوبر.

التوجه بدء من الغد وحتى الـ6 من ديسمبر لجهاز مدينة 6 أكتوبر، والحصول على النموذج المعد لهذا التخصص، وهو مجاني.

صورة من مستندات الدالة على الملكية، بالإضافة إلى الأصل للاطلاع عليها.

رفع مساحي من جهة معتمدة.

شروط الحصول على أراضي الإسكان الاجتماعي

يجب أن يكون المتقدم مصري ، شخص طبيعي، ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

قطعة الأرض المخصصة للبيع يتم استخدامها للنشاط السكني فقط.

يحق للأسرة الواحدة حجز أكثر من قطعة أرض ضمن الأراضي الأكثر تميزا.

حذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، المهندس محمد أنور هلال، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة.

وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.