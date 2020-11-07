حديقة الجيزة: فرش مبايت الحيوانات بقش الأرز للتدفئة من مياه الأمطار

أكدت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية حيوانات الحديقة من الأمطار المتساقطة، عن طريق فرش المبايت الخاص بهم بقش الأرز للتدفئة وامتصاص البلل، مؤكدة انتظام النمط الغذائي الحالي الذي يُقدم حاليًا بسبب عدم انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير، لافتة إلى أن تغيير النمط الغذائي لا يتم إلا في حالة وجود صقيع لتوفير أطعمة تمنح التدفئة والطاقة.

وأشارت "صابر" في تصريحات لـ"الوطن"، إلى إدخال الذئاب والأسود والنمور والدببة في مبايتها والإغلاق عليها، وكذلك الشامبنزي والقرود والإغلاق عليها، حتى لا تتعرض لمياه الأمطار، مؤكدة انتظام فتح الحديقة غدًا للجمهور وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وتلتزم حديقة الحيوان بالجيزة بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وفي أثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة، كما يتم توفير أجهزة لقياس درجات الحرارة عن بُعد، وتطهير ورش الحديقة يوميًا بعد انصراف الزوار.

وتعمل الحديقة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وخلال وقت الدراسة يكون الثلاثاء إجازة.

وتعد حديقة حيوان الجيزة من أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة 80 فدانًا أو عدد الحيوانات، وتعمل على تطبيق جميع الضوابط وإلزام الزائرين بها للمحافظة على صحة الجميع، وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس، مع إلزام الكافتيريات داخل الحديقة بعدم التزاحم، مع توفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي تحسبًا لانتشار الفيروس.