صور.. توافد كثيف على لجان مصر الجديدة في الفترة المسائية

شهدت الفترة المسائية من اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب للدورة الانتخابية 2020-2025، تزاحما وتوافدا بكثافة على لجان مدرستي مصطفى كامل وطبري شيراتون، الفرعيتين، بدائرة مصر الجديدة.

وحرص الناخبون، على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

في الوقت ذاته، توافرت كل أدوات التطهير والتعقيم باللجان، وتشهد 13 محافظة على مدار يومي السبت والأحد، انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب اليوم، في الساعة التاسعة صباحا، وسط استعدادات وتعزيزات امنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التي ستشهدها 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ومنحت الهيئة العليا للانتخابات لحوالي 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا الادلاء باصواتهم في نحو 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من انتخابات الدورة 202-2025 لمجلس النواب.

وجاء عدد المتنافسين على المقاعد الفردية 141 مقعدا انتخابيا، و2085 مرشحا في 141 مقعدا، وذلك في المرحلة الثانية.

بينما يتنافس فى نظام القوائم، نحو 284 مرشحا أساسيا،على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية: الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.