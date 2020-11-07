محافظ الغربية للمواطنين: "ارضوا ربنا وشاركوا في الانتخابات"

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة بها 1159 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، كلهم جاهزين لاستقبال المواطنين والمستشارين.

وأضاف رحمي، خلال تصريحات مع الإعلامية سارة حازم مقدمة تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أنه لم يرصد أي مشكلة، وذلك من خلال تحدثه مع المستشارين ومن خلال غرفة العمليات، مشيرًا إلى أن المحافظة بها 12 غرفة عملية فرعية، بواقع غرفة فرعية في كل مركز ومدينة، إذ تتواصل بشكل مباشر مع الغرفة الرئيسة الموجودة في ديوان عام محافظة.

وتابع، أن للمحافظة مندوب في كل مركز ومدينة، للإبلاغ عن أي مشكلة أو أي بأي معاونة أو مساعدات لوجستية، لكن الأمور مستقرة إلى الآن، وهذا يرجع إلى التخطيط الجيد من قبل المحافظة، لذلك تسير الأمور بانسيابية على خير ما يرام.

ووجه محافظ الغربية، رسالة إلى المواطنين ناشدهم فيها، المشاركة بالانتخابات، قائلًا: "صوتك مهم جدًا، وهو الذي يعبر عن ضميرك، ارضي ربنا سبحانه وتعالى وانزل ادلي بصوتك بغض النظر عن الشخص اللي هتنتخبه واختيار المرشح اللي هيعبر، ونزولك هيظهر صورة مصر قدام العالم كله، وإنها بها حياة ديموقراطية وانتخابات خصوصا في ظل جائحة كورونا".