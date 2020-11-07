سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد لجان الانتخابات بمدينة طور سيناء

تفقد اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، لجان الانتخابات بمدينة طور سيناء، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، ومتابعة إقبال المواطنين، بحضور اللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والخارجية، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء.

وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية على الجميع خلال دخول اللجان، من قياس درجة الحرارة والتعقيم الجيد.

وحرص سكرتير عام المحافظة على لقاء الناخبين، لمعرفة مدى رضاهم عن الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل وخارج اللجان الانتخابية.

وقال اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام للمحافظة، إن نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات النواب بجميع مدن المحافظة في تزايد مستمر، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، توافدًا منقطع النظير من جانب الناخبين.

وأكد سكرتير عام المحافظة على التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن لمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات، وحتى الآن لم نتلق أي شكاوى.

ويبلغ إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبًا، موزعين على 2 لجنة عامة، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرًا انتخابيًا، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى و19 لجنة في الدائرة الثانية.