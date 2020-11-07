تقرأ في عدد الغد.. المرحلة الثانية من النواب.. الحشود تتحدى كورونا

تقرأ في عدد الوطن غدا، "المرحلة الثانية من النواب.. الحشود تتحدى كورونا"، و"رئاسة أمريكا معلقة: بايدن: سنفوز.. وترامب يرفض الاستسلام".

كورونا يجتاح أوروبا رغم الإغلاق.. وتسجيل 50 مليون مصاب عالميا.

وفي "الوطن الرياضي" تقرأ، لجنة التخطيط بالأهلي ترفض بيع جمعة.. والشيخ في ورطة بسبب مفاوضات بيراميدز.. وموسيماني يبحث خطة القمة.

كما تقرأ، باتشيكو يستقر على الراحلين عن الزمالك.. واتفاق على إعارة فتحي والموافقة على رحيل عواد لسيراميكا.