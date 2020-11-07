رئيس جهاز دمياط الجديدة يدلي بصوته في انتخابات النواب.. ويدعو للمشاركة

تفقد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، اليوم، مقار اللجان الانتخابية بمدينة دمياط الجديدة، لمتابعة سير العمل فى الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصرى 2020، والاطمئنان على فتح اللجان أمام الناخبين في موعدها المحدد، مؤكدًا على جميع الإدارات المعنية بالجهاز بتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتيسير عليهم أثناء التصويت.

وفي سياق متصل، أدلى رئيس الجهاز بصوته في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة عمر بن عبدالعزيز بالحي الثاني بالمدينة، مجددًا دعوته لسكان المدينة بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ومنها انتخابات مجلس النواب الحالية، مضيفا أن هذا واجب وطني على كل مصري من أجل العمل على اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية.

الجدير بالذكر أن عملية التصويت تستمر على مدى يومي الاقتراع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءا، تحت إشراف قضائى، وفق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، وتعقيم كل اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع، وإلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19.