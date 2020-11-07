محافظ المنوفية: سيارات "اعرف لجنتك" تنتشر في الميادين لتوجيه المواطنين

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن عدد الناخبين في المحافظة يبلغ 2مليون و698 ناخب، موزعين علي 512 مركز انتخابي، موضحًا أن المراكز الإنتخابية تحتوي علي 926 لجنة فرعية يُشرف علي كل واحدة منها قاضي، ويشرف علي كل هذة اللجان 6 لجان عامة كل لجنة مسئولة عن دائرة انتخابية.

وأضاف "أبو ليمون"، خلال تصريحات لشاشة "MBC مصر"، أن التنافس على الانتخابات بين 194 مرشحا ما بين الأحزاب والمستقلين لنختار من بينهم 24 نائبا، موضحًا أنه أطلق مبادرة "اعرف لجنتك " بتوفير سيارة في معظم الميادين الخاصة بالمراكز والمدن ويوجد بالسيارة حاسب آلي وموظف وواي فاي وموجودة أمام الوحدات المحلية لتوجيه المواطنين إلى اللجان الإنتخابية .

وطالب محافظ المنوفية، جميع المواطنين بالمحافظة أن يدلوا بأصواتهم في اللجان الانتخابية بحرية تامة وأن تكون المنافسة شريفة بين المرشحين ومؤيديهم، كما طالب أيضا باتباع الإجراءات الإحترازية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتطهير الأيدي وغيرها من هذه الإجراءات.

وتابع: " دشننا غرفة عمليات عامة ممثل فيها جميع الجهات المعنية على تواصل تام بين غرفة عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية والمحكمة ومديرية الأمن لتسهيل العملية الإنتخابية".