محافظ المنوفية: نقف على الحياد التام من جميع مرشحي النواب

أعلن، صباح اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة، وتوافد الناخبين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر على مدار يومين.

وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و698 ألفًا 758 ناخبًا على مستوى المحافظة، حيث يدلون بأصواتهم في 926 لجنة فرعية بإجمالي 512 مقرًا انتخابيًا.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي يقف على الحياد التام من المرشحين، وأن إرادة الناخب هي التى ستفرز من يمثله فى الانتخابات.

وناشد محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة.