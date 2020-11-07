محافظ المنوفية يتابع إجراءات مواجهة كورونا داخل لجان الانتخابات

تفقد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من اللجان الانتخابية بمدينة شبين الكوم، فى إطار متابعة انتظام سير العملية الإنتخابية لمجلس النواب، والتي انطلقت اليوم وتستمر لمدة يومين.

وتابع المحافظ سير العملية الانتخابية بمدرسة المساعي المشكورة الإعدادية القديمة بنات، ومدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية بنين، وكذا المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات، للوقوف على الحالة العامة للجان وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين.

وحرص المحافظ على متابعة عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالمسافات البينية حفاظاً على صحة وسلامة الناخبين، مشيداً بوعى شعب المنوفية وحرصهم على مشاركتهم فى الإنتخابات وممارسة حقوقهم السياسية كون المحافظة تتمتع بأعلى نسبة تعليم.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميدانى خلال فترة الانتخابات، ومتابعة الأوضاع العامة للجان وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها، مؤكداً استمرار متابعة العملية الإنتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.

وقد أكد المحافظ على إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية في المواعيد المحددة وبدء توافد الناخبين بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس النواب ، مشيراً إلى أن اللجان الإنتخابية بنطاق المحافظة قد استقبلت صباح اليوم (2مليون و698 ألف 758)ناخب بـ(512) مقراً إنتخابياً بإجمالى(926)لجنة فرعية.