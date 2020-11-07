بايدن يلقي كلمة في الـ5 فجرا بعد إعلان فوزه بالرئاسة

يلقي المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات، قبل قليل، كلمة الساعة الـ5 فجرا بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت السعودية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وغير المرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن، مسماه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى "الرئيس المنتخب"، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة.

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب على 214 صوتًا، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.