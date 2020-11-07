وفاة ناخب بسكتة قلبية وإصابة سيدة بأزمة صدرية أمام لجنة بدمياط

قال مصدر بمديرية الصحة في محافظة دمياط في تصريح لـ"الوطن"، إن المحافظة سجلت حالة وفاة لناخب أمام مجمع مدارس فارسكور، عقب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة ويدعي "خالد. أ، 43 عاما"، كما أصيبت سيدة بأزمة صدرية بلجنة التدريب المهني ونقلت لمستشفى دمياط التخصصي.

ووفقا لعدد من المقربين أفادوا لـ"الوطن"، أن الناخب سبق وقام بإجراء عملية الزايدة قبل 8 أيام، إلا أنه توفى على باب اللجنة الانتخابية اليوم.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة استعدادا لانتخابات مجلس النواب التي تجرى اليوم وغدا 7 و8 نوفمبر الجاري، حيث تم التشديد على كافة المستشفيات بتواجد المدير أو النائب على مدار 24 ساعة، كما تم تكثيف جداول نوبتجيات الفريق الطبي بالمستشفيات خلال فترة الانتخابات.

وأكد "عبد الجواد"، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر كافة فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية، وتوفير مصادر المياه والكهرباء البديلة بكافة مستشفيات المحافظة.

وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف للتأكيد على استقبال جميع الحالات بالمستشفيات القريبة وسرعة التحويل لمستشفيات الإحالة، مؤكدا جاهزية كافة أقسام الطوارئ والأقسام المعاونة.

وأشار "عبد الجواد" إلى وجود غرفة أزمات مشكلة برئاسته لمتابعة الأحداث على مدار الساعة، ووجود ممثل عن المديرية داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، وفرد اتصال بالإدارات الصحية لمراقبة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي وضمان الإلتزام بالشروط الصحية داخل المقار الانتخابية.