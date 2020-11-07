علاقة الإخوان بـ"سفيرة جهنم" كما وصفها المصريون ودور قطر في دعمهم

كشف موقع "العربي الحديث"، علاقة السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون بجماعة الإخوان، التي لم تطاردها فقط في مصر، لكنها طاردتها في بلادها.

وفي عام 2017، عارض مسئولون بالبيت الأبيض، رغبة وزير الدفاع الأمریکي جيمس ماتیس، تعيينها منصب رفيع داخل البنتاجون، وذلك بسبب علاقة السفيرة السابقة بجماعة الإخوان، فضلا عن موقفها المعادي لثورة 30 يونيو الشعبية ضد الإخوان، ما جعلها في موضع انتقاد لاذع.

مكافأة قطر لباترسون

عاد اسم "باترسون"، مرة أخرى بعد تعيينها رئيسة لمجلس الأعمال الأمريكي- القطري، وهي جهة أسستها الدوحة بدعوى دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، الأمر الذي اعتبرته وسائل الإعلام، بمثابة مكافأة من النظام القطري للسفيرة التي اشتهرت بدعمها لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأعتمد عمل باترسون، على الترويج لقطر وأنها تقوم بإنجازات كبيرة لدعم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا سيوفر أكثر من مليون مواطن أمريكي، وذلك من خلال تقارير ترسلها أسبوعيا، لمسئولين كبار في الكونجرس والولايات المتحدة.

علاقة آن باترسون في تسريبات هيلاري كلينتون

كانت هناك رسالة من جاکوب سوليفان، لهيلاري يتحدث فيها عن زيارة لـ3 أيام، قام بها وفد أمریکي إلى القاهرة مع رئيس الوزراء قنديل ووزير المالية آنذاك والعديد من المسئولين وممثلين من هيئات المجتمع المدني، وسفراء بعض الدول لمناقشة التزامات الرئيس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية، بتقديم الدعم الاقتصادي لمصر السد العجز في الميزانية.

مساعد كلينتون: كانت هناك تواصل دائم بين الشاطر وكلينتون

ويقول مساعد کلینتون، في الإيميل أن هناك قناة دائمة للتواصل بين الشاطر والسفيرة الأمريكية آن باترسون، "وقامت آن باترسون وبیل تایلور وانا بمقابلة نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر"، وناقش معنا المباديء للتنمية الاقتصادية من خلال 100 من مشروعات بنية تحتية ضخمة، بأكثر من مليار دولار لكل مشروع كجزء من مشروع مرسي الانتخاب الذي حمل اسم النهضة كما عبر عن أمله في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أمريكا والغرب والعالم العربي.

وثائق تثبت دعم قطر للإخوان بمبلغ 100 دولار لإنشاء مؤسسات إعلامية

في شأن التعاون بين الولايات المتحدة وقطر والإخوان، كشفت وثيقة بتاريخ 14 سبتمبر 2012 عن خطة بين كلينتون والحكومة القطرية لإنشاء قناة إعلامية وصحيفة يومية على أن قول الدوحة القناة الجديدة برأس مال مبدئي 100 مليون دولار ويتولى إدارتها القيادي الاخواني خيرت الشاطر وأحمد منصور مديرا تنفيذيا لها وذلك بعد أن اشتكى الإخوان من ضعف مؤسساتهم الإعلامية مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى.