الدقهلية: مشاركة نسائية كبيرة في الانتخابات.. و"مختار": "لا شكاوى"

أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، حتى الفترة المسائية، ومع قدوم الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان، وذلك على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة، مشيراً إلى مشاركة نسائية كبيرة في الإدلاء بالأصوات.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الدقهلية للانتخابات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، حيث يتواصل أعضاء الغرفة الرئيسية بالمحافظة مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى للمتابعة على مدار الساعة لسير الانتخابات وانتظامها في ظل الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالانتخابات مشيرا الى التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة على مدار اليوم لضمان سير العملية الانتخابية على اكمل وجه ودون أي معوقات.

وأكد أن اللجان الانتخابية تشهد أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم ،و أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتواصل مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء وذلك لتلقى أى شكاوى وسرعة الاستجابة وحلها فورا ، مؤكدا على أهمية مشاركة المواطنين فى هذا الاستحقاق الدستوري الأصيل للحياة النيابية المصرية..

وأشاد المحافظ بحرص المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات ، وأشاد بالجهود المبذولة لكافة الجهات والعمل على توفير أدوات التطهير والتعقيم و رعاية كبار السن من السيدات والرجال وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة..

وجدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب انطلقت اليوم داخل محافظة الدقهلية بانتظام عمل اللجان في تمام التاسعة التي فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت، هذا ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء اليوم، وذلك فى 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة 1426 لجنة انتخابية فرعية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات ، ويحق لنحو 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا من أبناء الدقهلية مقيدين في قاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.