المترو: تخفيض سرعات القطارات بالمحطات السطحية بسبب الأمطار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، رفع حالة الطوارئ القصوى، تزامنا مع موجة الطقس السيئ، وتساقط الأمطار الغزيرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، بتخفيض سرعات القطارات بالمحطات السطحية، حال تواجدت مياه الأمطار على قضبان السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب بالخطين الأول والثاني.

قال المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إنَّ الهيئة تتابع مع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس لمنحها المعلومات أولًا بأول عن المناطق المتوقع أن تتساقط عليها الأمطار بشدة، لخفض سرعة القطارات، خاصة بالمحطات السطحية، لافتا إلى أنَّ خفض السرعة، يراعى فيه قواعد التشغيل وعدم تعطل الركاب لفترة زمنية طويلة، موضحا أنَّ الشركة تعمل على توفير الحماية للركاب والعاملين، تزامنًا مع تساقط الأمطار بغزارة.

وأكد الفضالي، لـ"الوطن"، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعوق حركة السير، موضحا أنَّ الشركة رفعت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار، موضحًا أنَّ غرف العمليات المركزية، تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أزمات.

وأضاف الفضالي، أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، مطالبا جموع الركاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم.