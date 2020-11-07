عضو بعثة دولية: اكتسبنا الخبرة من الانتخابات المصرية "تجربة مدهشة"

قالت نيلي جيشيان، عضو البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ومدرب دولي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية من أرمينيا، إنهم قاموا بزيارة 11 لجنة و3 لجان فرعية ومناطق أخرى كثيرة، وكانت تجربة مدهشة لجميع المراقبين، وأضافت لهم الكثير.

وأوضحت "جيشيان"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مراقبتها للانتخابات ليست للتقييم، ولكنهم اكتسبوا الخبرة من الانتخابات المصرية والتي ستبقى معهم لفترات طويلة، موضحة أنها اندهشت من مشاركة السيدات بشكل أكبر من الرجال في العملية السياسية، كما أنهم كانوا مرحبين بالبعثة وعرضوا عليهم الطعام والشراب، وهو أمر ليس بالجديد على كرم المصريين: "كلنا الفلافل المصرية".

وأكدت أن لكل دولة خصائصها في الانتخابات، وهناك بعض الثقافات المختلفة من دولة لأخرى، وحينما كانت تراقب الانتخابات في جورجيا لا يوجد أية مقارنة بينها وبين أرمينيا بالرغم من التجاور الجغرافي، كذلك الحال في مصر، مشيرة إلى أنه لم ترصد أية من الأشياء السلبية التي من المفترض التعبير عنها: "كان يوجد سيدة تقف في مكان ما ولم ترغب في التصويت بالصندوق وشرحت وجهة نظرها للقاضي، وهو ليس بالشىء الكبير".