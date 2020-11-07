عضو بعثة دولية: انتظام العملية الانتخابية في مصر واهتمام بالإجراءات الاحترازية

قال كوفي كينكام، عضو البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ورئيس منظمة الجايكا بغانا، ورئيس مجموعة المنظمات الكبرى بإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن الشعب المصري كريم الضيافة، مؤكدًا أنه كان هناك انتظام كبير في العملية الانتخابية وسلاسة في مساعدة المواطنين على التصويت.

وأضاف "كينكام"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن كافة اللجان التي قام بزيارها تهتم بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وكانت بشكل قوي في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وأكد عضو البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أن الديمقراطية باهظة الثمن وتكلف الكثير من الأموال، مضيفًا أن ما يحدث في الولايات المتحدة "شيء مكلف جدًا"، وخرق الصمت الانتخابي يعد مخالفة وعندما يكون هناك حالة من حالات التنافس القوية بين المتنافسين في لجنة واحدة فهي أشياء لا تمثل مخالفة في مصر، مشيرًا إلى أن الإجراءات التأمينية التي قامت بها القوات المعنية كانت جيدة جدًا، والأمن كان مستقرًا.