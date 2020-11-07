البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: لا دليل على وقائع "المال السياسي"

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، المتحدث باسم البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، إن البعثة الدولية شهدت وجود عدد من المراقبين من أمريكا وفرنسا وغيرها من الدول لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى نزاهتها وشفافيتها، بالإضافة إلى تواجدهم بانتخابات الإعادة التي ستجري في بعض المحافظات.

وأضاف "عقيل"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن قوام البعثة 115 شخص ويتم من خلالهم متابعه 15 محافظة، مبديًا إعجابه بأهالي شمال سيناء اليوم، وتواجدهم المكثف أمام اللجان الانتخابية: "كأنها رسالة للعالم كله، إحنا مش بنخاف من الإرهاب"، موضحًا أن تسويد البطاقات واستخدام المال السياسي هو أمر من شأنه إبطال العملية الانتخابية من الأساس، ولا يوجد دليل على مثل تلك الوقائع، ويقر القانون على المرشح الذي يستخدم المال السياسي ومن استلم المال السياسي بالعقوبة، وهنا تكون المراهنة على وعي الناس في عدم الانخراط في مثل تلك الأمور: "صوتك أمانة، ومتبيعش صوتك لأي سبب من الأسباب".

وأكد أنه وعلى من بقوم بتسجيل مثل تلك الوقائع تقديمه للجهات المعنية بالتحقيق في تلك الوقائع، وعلى مستوى العالم لن تمر أي انتخابات بدون وجود ممارسات خاطئة من قبل البعض، وأكبر دليل هي الانتخابات الأمريكية: "طول مافيه انتخابات وشكاوي فيه عمليه انتخابية ومسار ديمقراطي إلى أن يتم تثقيف المواطنين والمرشحين للوصول لنسبة عالية من الوعي الانتخابي".

وتابع رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب: "على المرشحين وحملاتهم الانتخابية ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى يحترم الناخب هؤلاء المرشحين، "مش مهم تنجح أو تسقط المهم يكون شكلك كويس قدام الناخبين إللي أدوك صوتهم ويكملوا معاك، وهتقدر تخدم المواطنين وأهالي المنطقة حتى وأنت خارج البرلمان".