سقطت عليها المروحة.. إصابة مشرفة انتخابات بكسر "الترقوة" بالدقهلية

أصيبت موظفة ضمن فريق الإشراف على انتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية بكسر في "الترقوة"، داخل إحدى اللجان الانتخابية، اليوم السبت، إثر سقوط مروحة عليها، أثناء قيامها بأداء عملها في الإشراف على إحدى اللجان بقرية "سنجيد"، بدائرة مركز أجا.

وقال مصدر طبي إن مستشفى أجا المركزي استقبل سيدة تدعي "نجوى"، 36 سنة، موظفة، مقيمة بقرية "البهو فريك"، دائرة المركز، وتبين إصابتها بكسر في "الترقوة"، إثر سقوط مروحة سقف عليها، أثناء عملها في الإشراف على أعمال لجنة انتخابات مجلس النواب بمدرسة "سنجيد" الابتدائية.

وأضاف المصدر أنه بعد عمل الإشعات والفحوصات الطبية اللازمة، تبين إصابة السيدة بكسر في عظام "الترقوة"، وجرى عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها، وحالتها العامة مستقرة.

ويتنافس في دائرة أجا 29 مرشحاً، للفوز بمقعدين فرديين، من بينهم مرشحون عن 3 أحزاب، وهي "مستقبل وطن" بواقع مرشحين، و"الوفد الجديد"، و"العربي للعدل والمساوة"، ويوجد بين المرشحين 4 مرشحات سيدات بمواجهة 25 مرشحاً من الرجال، كما يوجد نائب حالي يخوض الانتخابات علي المقعد الفردي .

وانطلقت مجلس النواب في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، ضمن محافظات المرحلة الثانية، ومقسمة إلى 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً.

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعداً، من بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.