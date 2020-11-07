استمرار الدراسة بالقاهرة والجيزة وتعطيلها في 3 محافظات بسبب الأمطار

أكد مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة عدم تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة غدا الأحد، بسبب الأمطار التي سقطت اليوم السبت أو المتوقعة غداً الأحد، قائلاً: "الأمطار خفيفة حتى الآن وسوف نصدر قرار إذا تفاقم الوضع".

وأعلنت محافظة الجيزة استمرار الدراسة في مدارس المحافظة غدا الأحد، وقال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة إن الدراسة بجميع الإدارات التعليمة تعمل بطبيعتها ولم يرد إخطار حتى الساعة بتعطيلها.

وأعلنت محافظات مطروح والأسكندرية والبحيرة تعطيل الدراسة غدا الأحد بسبب موجة الطقس السئ التي ضربت السواحل الشمالية الغربية إثر تعرض البلاد لمنخفض جوي عميق تستمر عدة أيام حسب تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت القاهرة والجيزة، تعرضتا لأمطار خفيفة مساء اليوم، وهو ما استدعى تحرك معدات وسيارات الشفط للتمركز فى المحاورالرئيسية ومطالع الكبارى والأنفاق والقيام بأعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار تحسبا لأي ظرف طارئ.

وحذرت الهيئة من تقلبات جوية تضرب بعض المناطق والمحافظات خلال الفترة الراهنة، موجهة كل الجهات صاحبة الشأن أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أى طارئ من أمطار وسيول وتقلبات.

ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات، بالتواصل مع غرفة عمليات محافظتي الغربية وكفر الشيخ، لسرعة الدفع بعدد من سيارات شفط المياه، لرفع تراكمات مياه الأمطار الموجودة أمام عدد من اللجان خلال العملية الانتخابية اليوم وغداً الأحد، في مراكز قطور وكفر الزيات بالغربية، وسيدي سالم بكفر الشيخ، التي كانت تعوق تواجد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم على الفور الدفع بسيارات لشفط المياه التابعة للوحدات المحلية، وعدد من العاملين، وجار سحب تراكمات مياه الأمطار، للتيسير والتسهيل على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظات، التي من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الغزيرة لسرعة التنسيق والدفع بسيارات شفط المياه، حتى لا تتأثر العملية الانتخابية.