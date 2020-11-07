صور.. أمطار خفيفة تضرب القاهرة والجيزة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتشار معدات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، بالمحاور الرئيسية والأنفاق والكباري، للتعامل مع الأمطار التى تشهدها محافظتي القاهرة الجيزة.

وكشفت الشركة في بيان لها، عن سقوط أمطار خفيفة في تمام الساعة 5 مساء، بداية من شمال الجيزة، ثم منطقة أبورواش، زاد كرم، وردان، البراجيل، المنيرة، فيصل، الهرم، جامعة الدول، ميدان لبنان، شارع التحرير، جامعة القاهرة، وتم التعامل مع تجمعات المياه فى حينه.

كما شهدت محافظة القاهرة، سقوط أمطار خفيفة بمناطق مصر الجديدة، ومدينة نصر، حدائق القبة، منطقة المنصة، وسط البلد، الكورنيش، ويتم التعامل معها فى حينه بمعدات وسيارات الشركة.

وكانت القاهرة والجيزة، تعرضتا لأمطار خفيفة حتى الآن، والأمور تحت السيطرة، فالمعدات وسيارات الشفط تتمركز فى المحاورالرئيسية ومطالع الكبارى وعند الانفاق وأعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الامطار مستمرة منذ فترة تحسبا لأى ظرف طارئ.

وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أن درجة عكارة مياه النيل، لم تؤثر على كفاءة محطات مياه الشرب بالقاهرة والجيزة حتى الان، لافتة إلى أن العكارة بسبب الأمطار والسيول التي تضرب بعض المناطق الصحراوية، وتتسبب تلك العكارة فى تطهير مياه النيل، وترسيب أي شوائب بالمياه.

وأكدت أن الأمطار خفيفة حتى الآن، ولم يصدر أى قرار بشان منح المدارس إجازة غدا حتى الآن، إلا إذا تفاقم الوضع.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية تضرب بعض المناطق والمحافظات خلال الفترة الراهنة، وعلى كل الجهات صاحبة الشأن، أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أى طارئ من أمطار وسيول وتقلبات.

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات، بالتواصل مع غرفة عمليات محافظتي الغربية وكفر الشيخ، لسرعة الدفع بعدد من سيارات شفط المياه، لرفع تراكمات مياه الأمطار الموجودة أمام عدد من اللجان، في مراكز قطور وكفر الزيات بالغربية، وسيدي سالم بكفر الشيخ، التي كانت تعوق تواجد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم على الفور الدفع بسيارات لشفط المياه التابعة للوحدات المحلية، وعدد من العاملين، وجار سحب تراكمات مياه الأمطار، للتيسير والتسهيل على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظات، التي من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الغزيرة لسرعة التنسيق والدفع بسيارات شفط المياه، حتى لا تتأثر العملية الانتخابية.