استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 24 يسجل 971 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر، مقارنة بأسعار صباح اليوم، بعد أن كانت شهدت الأسعار، ارتفاعا ملحوظا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.

وسجل الذهب خلال الشهور القليلة الماضية، حالة من تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، بسبب تراجع الاقتصاد العالمي، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار أعيرة الذهب المختلفة من عيار 24 و21 و18، في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم السبت، كالتالي:

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا بنهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 969 و971 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب، عيار 21 بين 848 و850 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 727 و729 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و800 جنيهًا.