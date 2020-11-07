"العربية": ترامب يعود للبيت الأبيض بعد 4 ساعات من المغادرة

أعلنت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح للانتخابات الأمريكية، عاد إلى البيت الأبيض، بعد مغادرته متوجها لمنتج الجولف بولاية فلوريدا، قبل نحو 4 ساعات.

ومع تواصل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض، قبل نحو4 ساعات، إلى منتجعه للجولف، بينما غرد عبر حسابه على تويتر: "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير".

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب، على 214 صوتا، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلنت قناة "فوكس نيوز"، أن بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد الفوز بولايتي بنيفادا وبنسلفانيا.

ويلقي جو بايدن، كلمة في الخامسة فجرا، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأصدر ترامب بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطي "بشكل خاطئ" على الظهور في ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع - وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال "ترامب" في البيان الذي نشرته حملته: "الحقيقة الواضحة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد، لم تتم المصادقة على فوز جو بايدن في أي ولاية، فضلا عن الولايات المجبرة على إعادة إحصاء الأصوات، والولايات التي رفعت فيها حملتنا طعونا قانونية صحيحة ومشروعة".