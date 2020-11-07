الديهي: ترامب لم يستوعب صدمة الهزيمة.. وهاريس كلمة السر في نجاح بايدن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي الخاسر في الانتخابات دونالد ترامب، لم يستوعب صدمة الهزيمة، وخروجه من البيت الأبيض، بعد هزيمته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤكدًا أن ترامب سيطعن في نتيجة الانتخابات، وسيتخذ المسار القضائي، للطعن عليها.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن أصوات البريد، هي من رجحت كفة بايدن في تلك الانتخابات، وأصبح رئيس أكبر دولة في العالم، موضحًا أن موسم الانتخابات الأمريكية، هو الحدث الأكبر بعد كورونا في 2020.

وأوضح "الديهي"، أن جو بايدن صّدر للأمريكان أن ترامب ارتكب كارثة إنسانية في جائحة كورونا المستجد "كوفيد19"، كما أن السيناتور كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي جو بايدين، هي أول امرأة تتولى نائب الرئيس، وسيكون لها دور كبير في العديد من القضايا الخارجية والداخلية.

وأشار إلى أن "هاريس" امرأة سمراء البشرة، وزوجها يهودي الديانة، وهذا ما يطلبه المجتمع الأمريكي، لافتا إلى أنها ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، بتوليها الحكم في حالة غياب طارئ لبايدن، لموت أو لمرض.

وأكد نشأت الديهي أنها تستطع أن تقدم نفسها للمواطن الأمريكي، فهي كلمة السر في الإدارة الأمريكية الجديدة، وتم اختيارها بعناية، وسيكون هناك هارموني بينها وبين بايدن منذ اليوم الأول في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الدول الأوربية، كانت تبحث عن إدارة أمريكية جديدة، وتحقق لهم ذلك بفوز بايدن.