سيعاني صراعا مع ذاته.. نفسي يشرح طريقة تعامل ترامب بعد الخسارة

اعتاد العالم عادة على ردود أفعال وتصرفات يعبر بها الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب على الأحداث الهامة التي تشهدها بلاده والعالم، وهذا يطرح سؤالا عن ملامح الحالة النفسية الراهنة لترامب بعد إعلان هزيمته في الانتخابات الأمريكية أمام منافسه جون بايدن.

وكانت أولي تلك رود الأفعال، تغريدة ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتب أنه فاز في الانتخابات بفارق كبير، ليتحرك بعدها لمغادرة البيت الأبيض، الذي يستعد لاستقبال ساكنه الجديد.

تحليل الساعات الأولي للحالة النفسية للرئيس الأمريكي لا يمكن تفسيرها بعيدا عن نمط شخصيته الواضحة والتي يعرف عنها أنها العنيدة، حسب حديث الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، موضحا أنه لن يتقبل فكرة الهزيمة وخسارته لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك الشعور سوف يستمر معه لفترة طويلة.

وأضاف هندي لـ"الوطن"، أن شخصية الرئيس الأمريكي لا تقبل الهزيمة ولا تعترف بها، وسيحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتقبلها، مشيرا إلى أنه طوال تلك الفترة سيكون في صراع نفسي مع ذاته الرافض لثقل الواقع ومع من حوله الذي من المؤكد أنهم سيتعاملون مع الواقع أنه ليس الرئيس الأمريكي.

نفسي: سيسعي بكل الطرق لجذب الإنظار إليه مرة آخرى

وتابع استشاري الصحة النفسية، أن ترامب شخصية نرجسية، ويظهر ذلك من خلال لغة جسده الواضحة، تلك الشخصية التي ستجعله يميل للقوة والعنف في الرد على خسارته، لافتا أنه لن يستسلم لتلك الهزيمة وسيقدم العديد من التظلمات ضد خسارته، والحديث في كافة وسائل الإعلام عن أسباب وهمية حول خسارته، وإلصاق التهم ضد منافسه، كما أنه سيسعي بكل الطرق لجذب الأنظار إليه سواء الإعلاميين أو السياسيين.

وأكد هندي أنه يفضل مصلحته الشخصية على حقوق الآخرين، كذلك لديه حب الذات بصورة كبيرة، ويتجلى ذلك من خلال حديثه في أحد المرات أن جورج واشنطن مؤسس أمريكا ينظر من السماء ويشيد بإصلاحاته الاقتصادية، موضحا أنه لديه تضخم فيه تقدير نحو ذاته.