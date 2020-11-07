قيادي بحزب ترامب لـ"الوطن": فوز "بايدن" كان متوقعا

قال هاشم كريم عضو الهيئة الاستشارية العليا بالحزب الجمهوري الأمريكي، إن فوز المرشج الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية كان متوقعا، وذلك في تعليق على خسارة دونالد ترامب السباق الانتخابي ننحو الولاية الثانية.

وأضاف "كريم" ، في تصريح لـ"الوطن"، أن "بايدن قاد حملية انتخابية ناجحة، واستطلاعات الرأي كلها خلال الفترة الماضية، كانت تشر بقوة إلى فوز بايدن المتوقع، كما كان لدى بايدن، حرص على الاقتراب من الأقليات من الأفارقة والهسبانيك وغيرهم، وتحدث عن احتياجات المجتمع الأمريكي عن قرب".

وتابع القيادي بالحزب الجمهوري الأمريكي: "في المقابل كان الرئيس ترامب، يتعامل مع هؤلاء بنوع من اللامبالاة، ما ولد غضبا لدى آلاف الأمريكيين ضده، خصوصا عندما رأينا عنف الشرطة تجاه السود".

وأكد "كريم"، أن الرئيس ترامب بشكل أو بآخر، سيغادر البيت الأبيض، مهما قال بشأن عدم انتهاء الانتخابات، مضيفا: "إذا كان لديه أي أمور قانونية فالقضاء أمامه، والتي ربما يكون بعض مساعديه أشاروا إليه بذلك".