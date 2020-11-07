محافظ الغربية يتفقد لجان الانتخابات بجولة ثالثة في المحلة وسمنود

اختتم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته التفقدية للمقارات الانتخابية بجولة ثالثة، تفقد فيها المقرات الانتخابية بمركزي المحلة وسمنود، حيث تفقد في البداية المقرات الانتخابية بمدرسة "السادات" الثانوية للبنين، ومدرسة "عبد المجيد سليم" الإبتدائية، واختتمت بمدرسة "عبد الرحمن بن عوف" الابتدائية بالمحلة الكبرى.

ثم توجه المحافظ إلى مدينة سمنود، حيث تفقد اللجان الانتخابية بمدرسة "سمنود" الثانوية، ومدرسة "السادات" الثانوية بنات، واختتمت الجولة بتفقد مدرسة "الوحدة"، بقرية "الراهبين"، حيث تأكد المحافظ من أن جميع اللجان اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بتطهير وتعقيم المقرات قبل البدء في عملية التصويت، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للناخبين، وتيسير الحركة لكبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير مقاعد متحركة لهم، كما تابع أعمال تمهيد الشوارع أمام المقرات الإنتخابية ورفع آثار مياه أمطار الشتاء من أمام المقرات وتسهيل الحركة أمام الناخبين.

يذكر أن محافظة الغربية تجري بها انتخابات مجلس النواب على مدار يومي السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجاري، ويبلغ عدد اللجان الفرعية بالمحافظة 1159 لجنة فرعية، و661 مقراً انتخابياً، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 3 ملايين و450 ألف و331 ناخباً.