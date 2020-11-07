محافظة دمياط تعلق الدراسة غداً بكافة المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا بتعليق الدراسة غداً الأحد، بكافة المدارس بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأضافت المحافظ أنه سيتم انتظام الدراسة يوم الاثنين الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٠، مؤكدة أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل وفق خطة محددة لمجابهة الآثار الناتجة عن موجات الطقس السئ.

وأعلنت عوض، محافظ دمياط، قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار، التي تعرضت لها المحافظة اليوم السبت.

وأوضحت المحافظ، في تصريحات لها اليوم، أنه يجري استكمال تنفيذ أعمال شفط المياه من مختلف الشوارع، وفقاً للخطة التي وضعتها المحافظة مسبقاً، للتعامل الفوري مع التقلبات الجوية.

وشهد محيط اللجان الانتخابية بفارسكور، تراكم الأمطار بالشوارع دون تصريفها، مما تسبب في إعاقة الناخبين من الوصول للجان الانتخابية.

وشهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وصقيع، فيما انتظم العمل بميناء دمياط دون تأثر الحركة الملاحية، نتيجة تقلبات أحوال الطقس.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي "القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.