بعد غرق الشوارع.. محافظ دمياط تأمر بسرعة الدفع بمعدات شفط المياه

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار، التي تعرضت لها المحافظة اليوم السبت.

وأوضحت المحافظ، في تصريحات لها قبل قليل، أنه يجري استكمال تنفيذ أعمال شفط المياه من مختلف الشوارع، وفقاً للخطة التي وضعتها المحافظة مسبقاً، للتعامل الفوري مع التقلبات الجوية.

وشهد محيط اللجان الانتخابية بفارسكور، تراكم الأمطار بالشوارع دون تصريفها، مما تسبب في إعاقة الناخبين من الوصول للجان الانتخابية.

وقال "علاء بشتو"، محامي، وأحد أبناء مدينة فارسكور، إن الأمطار أغلقت الطرقات، ولا يمكن للمواطنين الوصول للجان الانتخابية، وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمركز لم تتدخل بعد، لرفع مياه الأمطار.

وشهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وصقيع، فيما انتظم العمل بميناء دمياط دون تأثر الحركة الملاحية، نتيجة تقلبات أحوال الطقس.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.