محافظ دمياط: انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الأول دون معوقات

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن مع نهاية اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، تم غلق لجان الاقتراع في موعدها المحدد، مشيرة إلى انتظام العملية الانتخابية، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، دون حدوث أية معوقات، ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المحافظ، أنه يتم متابعة المشهد الانتخابي أولا بأول، من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المحافظة، مشيرة إلى أن قوات الأمن، كثفت من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية، فضلاً عن الإجراءات المُتخذة للتيسير على المواطنين، أثناء إدلائهم بأصواتهم، خاصة كبار السن ومتحدي الإعاقة.

وترأست عوض، غرفة العمليات الرئيسية بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعقيد سعيد عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وانطلقت صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي "القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة، لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة، على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكل المقرات ومحيطها، ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.