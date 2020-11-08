"الزراعة" تقدم 9 نصائح للمزارعين في فترة الأمطار واضطراب الطقس

أصدرت لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرها في ظل تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التى قد تؤثر على الأنشطة الزراعية القائمة.

وأشار الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والمنسق العام للجنة، إلى أن البلاد تتعرض البلاد لحالة عدم استقرار فى ظروف الطقس وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار حتى الأربعاء، كما يتوقع انكسار واضح في درجات الحرارة نهاراً وتنخفض الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر لتكون مائلة للبرودة وخاصة فى المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية.

وأوضح أن اللجنة وبالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي تقدم بعض النصائح ذلك لضمان تلافي أي آثار سلبية قد تحدث نتيجة سقوط الأمطار وأهم التوصيات ما يلي:

1. استمرار وقف الري تماماً لكل المحاصيل فى مناطق سقوط أمطار فيها خلال الفترة حتى الأربعاء.

‏2. في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار فيجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فوراً منعاً لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

3. تأجيل زراعة القمح حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة "حيراتي" فى المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.

‏4. للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر) يتم اضافة حوالى 8-10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

‏5. التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا والفول.

6. ضرورة إجراء رشات وقائية (بالمركبات النحاسية) للبصل المبكر فى الصعيد أو مشاتل البصل فى وجه بحري بعد سقوط أمطار في هذه المناطق. ‏

7. التحذير من أمراض المجموع الجذري في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم فى مناطق سقوط الأمطار.‏

8. اتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة في مناطق سقوط الأمطار.

9- الرش العاجل لبسباتين الفاكهة (المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت منعاً لتشقق الثمار.