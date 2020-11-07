محلل سياسي: تهنئة السيسي لبايدن دليل على عمق العلاقات بين مصر وأمريكا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الجديد المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، ليكون أول رئيس عربي يهنئه بالفوز برئاسة أمريكا.

وقال مُتحدث الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس السيسي وجه التهنئة إلى بايدن "بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأشار "راضي" إلى أن السيسي أكد تطلع مصر "في هذه المناسبة للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقال الدكتور عبدالخبير عطا أستاذ العلوم السياسية، إن تلك التهنئة السريعة تأتي في إطار عمق العلاقات بين مصر والجانب الأمريكي، موضحا أن تلك العلاقات في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية، فالبلدين على علاقة قوية جدا، لذلك فإن التهنئة السريعة مع الدول الكبرى أكبر دليل على ذلك.

وأضاف "عطا" في تصريح لـ"الوطن، أن العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة ليست متوقفة على الرئيس الحالي لها، فأي كان الرئيس الحالي لها تحرص واشنطن على الحفاظ على علاقتها مع مصر، لما تمتلكه من مكانه في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي.

وتابع أستاذ العلوم السياسة، أن أي تغيير للرئيس الأمريكي لن يغير في أساليب التعامل أو الأهداف مع مصر، مشيرا إلى أن التغير سيكون في الاستراتيجية الجديدة التي سيعمل بها ذلك الرئيس في الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع مصر، والحفاظ عليها على المدى الطويل في إطار التعاون المستمر.

وأردف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على مصر في تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية التي تهدف لاستقرار المنطقة.

وأظهر مؤشر CNN انتصار جو بايدن، على ترامب المنتهية ولايته، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.