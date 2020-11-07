لميس الحديدي: السيسي أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلةً إن الكلمة الأخيرة كانت لـ جو بايدن، وأصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية، ورغم إعلان النتائج فإن ترامب، مازال مصراً على رفضها، معلناً استمراره في إجراءات التقاضي.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "انطلقت مظاهرات في الشوارع بعدد من الولايات الأمريكية، معظمها مؤيدة للرئيس الجديد جو بايدن، وإن تخللتها بعض التظاهرات المؤيدة لترامب، والرئيس السيسي أول زعيم عربي في المنطقة يهنئ الرئيس الأمريكي بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2020".

وتابعت: "حتى لو ترامب لم يعترف بنتائج الانتخابات، العالم بدأ يعترف دولة تلو الأخرى بـ بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وميركل قدمت التهنئة، والرئيس الفرنسي ماكرون، وغيرها من الدول الأخرى".

وأشارت إلى أن بايدن، هو أكبر الرؤساء الأمريكيين سناً ممن وصلوا لسدة الحكم في الانتخابات الأمريكية، وأكثر الرؤساء الذين حصلوا على أصوات في تاريخ الانتخابات الأمريكية أيضاً، إذ أن الانتخابات الأخيرة كانت الأعلى تصويتاً في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدة أن حجم المشاركة الضخم الذي بلغ نحو 160 مليون أمريكي، يعكس حجم الاهتمام والاستقطاب في الانتخابات الأكثر زخماً في تاريخ الولايات المتحدة.