زواج وشائعات ومرض.. أحداث الوسط الفني في أقل من أسبوع

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث التي أصبحت حديث السوشيال ميديا، أبرزها شائعة وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا والتي تداولتها السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية ونفاها الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية.

وكتب فهمي عبر فيسبوك: "نشوى مصطفى بخير ومافيش أي حاجة وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام، وبلاش إشاعات كاذبة، المصدر الوحيد هى نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة، نشوى زى الفل بإذن الله".

حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح هو الآخر كان حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وأحيا حفل الزفاف عدد من الفنانين منهم تامر حسني، حكيم، بوسي، محمود الليثي، مدحت صالح، مصطفى حجاج، عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا.

واحتفلت الفنانة هنادى مهنا مؤخرا بليلة الحنة، وغلب على أجوائها الطابع الشعبي، من حيث تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وفى المدخل وضع "توك توك" وراقصات، وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبى.

وكشف مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"الوطن"، إن الحفل يعقد اليوم الجمعة، ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وأضاف المصدر، أن العروس ستطل بفستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، المشغول حاليا بوضع اللمسات الأخير له، مؤكدا أنه سيكون "مفاجأة" للجميع -على حد وصفه، متابعا أنه سيكون مطرزا ويحتوى على نقوش لامعة.

وعمل العروسان معا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

واحتفل الفنان أحمد خالد صالح بعقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا بعد مرور حوالي 10 أشهر على خطبتهما في ديسمبر 2019، وجاء ذلك في حفل عائلي بسيط بحضور عدد محدود من الأهل والأقارب والأصدقاء، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

إصابات عدد من الفنانين بفيروس كورونا أحدثت قلقا في الوسط الفني وعبر السوشيال ميديا، فقد اعلنت الفنانة نشوى مصطفي عبر "فيس بوك" إصابتها بكورونا من خلال بوست كتبت فيه "ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم كورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".

وبعدها بساعات نشرت رسالة استغاثة عبر فيسبوك وكتبت "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى".

الاستايلست ريم العدل، أعلنت عبر حسابها على فيسبوك، إصابتها بالفيروس، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت أن "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

وأعلنت سارة عبدالرحمن، إصابتها بـ كورونا، بعد عودتها من الجونة، حيث كتبت: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وأيضا مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

الفنانة بسمة أعلنت على "فيس بوك"، إصابتها بكورونا وكتبت: "بقالي أزيد من أسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية، الحمد لله تقريبا مفيش أعراض، أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل، مفكرتش أكتب بوست على السوشيال ميديا لأني فعليا أعلنت للأشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة، بكتب دلوقتي البوست ده عشان أشكر كل الناس اللي سألوا عليا، بإذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية، شكرا للجميع".

الفنانة زينب غريب أعلنت عبر الاستوري الخاص بها على "إنستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".