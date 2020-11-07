محافظ الإسكندرية: أمطار غير مسبوقة تفوق طاقة شبكة الصرف

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شهدت موجة غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة، بدايةً من مساء أمس، ما أدى إلى إصابة مناطق بالمدينة بالشلل المروري، الأمر الذي اضطر المحافظ إلى إصدار قراره بتعطيل المدارس، بعد ورود تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار تقلبات الطقس.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية DMC، أن الأمطار بدأت في تمام الساعة 4.54 مساءً، وانتهت منذ نصف ساعة، ولكنها ستعاود الهطول الساعة 12 صباحاً، وتستمر حتى الصباح.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن كمية الأمطار، التي هطلت اليوم، كانت كثيفة بشكل غير مسبوق، وكانت المحافظة على تمام الجاهزية بـ110 سيارة لشفط المياه في النقاط الساخنة، التي توجد بها تجمعات مياه.

وأضاف: "كميات المطر اللي نزلت كانت أكثر من الطاقة الاستيعابية بمحطات الطلمبات، وعندنا المحطات مليون و800 ألف متر مكعب، فيها 900 ألف خاصة بالصرف الصحي، وهطل أكثر 2.1 مليون متر أول أمس، وتم التعامل مع الأمر حتى صباح اليوم، وتم صرف كل المياه".

وأكد "الشريف" أن بعض الشوارع الجانبية يتواجد بها تجمعات لمياه الأمطار، كونها منخفضة عن مستوى الأرض الطبيعي، وتقوم عربات الصرف الصحي برفع تلك المياه فوراً، مشيراً إلى أنه تم الاستعانة بعدد من السيارات الخاصة بالقوات المسلحة، للمساعدة في تصريف مياه الأمطار.

وبينما لفت إلى أن كميات مياه الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية الموجودة في الإسكندرية، فقد أضح أن ذلك هو أحد الأسباب الهامة التي دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيقاف تراخيص المباني العشوائية، وأوضح بقوله: "البنية التحتية بتدمر من خلال البناء العشوائي اللي بيتم في الإسكندرية، والتصالح لإصلاح البنية التحتية على مستوى المحافظة".

وتابع: "احنا بنخاف على ولادنا وأطفالنا المترددين على المدارس، وأنا بأنسق بعد العصر مع الأرصاد الجوية، وبناءً عليه سيتم إصدار القرار الخاص بتعطيل المدارس خوفاً على أطفالنا".