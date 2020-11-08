الطقس اليوم الأحد 8-11-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، الأحد، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء يكون معتدل، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

فيما يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، اليوم، الأحد، مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة، نهارا، معتدل الحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد، حيث تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، ويحتمل خلال ساعات المساء والليل أن تكون الهطولات غزيرة ويصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.