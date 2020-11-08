تعليقات رؤساء سابقين لأمريكا على فوز بايدن.. فرحة وشماتة وتهنئة

علق عدد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على إعلان فوز المرشح فى الانتخابات الأمريكية جو بايدن، برئاسة أمريكا، وشملت التعليقات الفرحة والتهنئة بفوز بايدن والشماتة في ترامب لخسارته.

وفي أول تعليق لرئيس أمريكي سابق، على فوز المرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه برئاسة أمريكا، قال الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن بايدن سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية، لم يسبق أن عرفها رئيس جديد.

وهنأ أوباما بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر صفحته على موقع "تويتر".

وقال الرئيس الأسبق بيل كلينتون "لقد تحدثت أمريكا وانتصرت الديمقراطية، الآن لدينا رئيس منتخب ونائب رئيس منتخب يخدمنا جميعا ويجمعنا معا، مبروك لـ جو بايدن وكمالا هاريس، على انتصارهما الكبير" وفقا لقناة "سي إن إن" الأمريكية.

ووجه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، التهنئة إلى بايدن وهاريس، وقال: "نحن فخورون بحملتهما التي تدار بشكل جيد، ونتطلع إلى رؤية التغيير الإيجابي الذي يجلبونه لأمتنا".

فيما علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون على فوز المرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن بالرئاسة، وخسارة ترامب على صفحتها على موقع "تويتر"، فى تعليق يبدو شماته قائلة "إنها تذكرة صناعة التاريخ، ورفض لترامب، وصفحة جديدة لأمريكا، شكرا لكل من ساعد في تحقيق ذلك، فصاعدًا معًا".

وأضافت "هيلاري": "قال الناخبون كلمتهم واختاروا بايدن ليكون رئيس أمريكا القادم".

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بالرئاسة، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب، على 214 صوتا، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلنت قناة "فوكس نيوز"، أن بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد الفوز بولايتي بنيفادا وبنسلفانيا.

ويلقي جو بايدن، كلمة مرتقبة في الخامسة فجرا، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فيما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأصدر ترامب بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطي "بشكل خاطئ" على الظهور في ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع - وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال "ترامب" في البيان الذي نشرته حملته: "الحقيقة الواضحة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد، لم تتم المصادقة على فوز جو بايدن في أي ولاية، فضلا عن الولايات المجبرة على إعادة إحصاء الأصوات، والولايات التي رفعت فيها حملتنا طعونا قانونية صحيحة ومشروعة".