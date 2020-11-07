بايدن ليس الوحيد.. رؤساء حكموا البيت الأبيض بعد الـ70

فاز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، والأكبر سنًا في تاريخ حكام البيت الأبيض، وذلك بعدما فاز على منافسه ترامب المنتهية ولايته، بعدما تفوق عليه بفارق كبير في الأصوات.

ولد جوزيف روبينيت بايدن في 20 نوفمبر 1942 لأسرة كاثوليكية من أصول ايرلندية بمدينة سكرانتون العمالية الواقعة بشمال شرق بنسلفانيا، يبلغ الرئيس الديموقراطي من العمر 78 عامًا، وبذلك تنتهي مدته الرئاسية الأولى في عامه الـ82، وبذلك يتربع على عرش كبار رؤساء أمريكا سنًا، وله تاريخ كبير في السياسة الأمريكية بدأ في السبعينيات، إضافة إلى عمله كنائبًا إلى الرئيس السابق باراك أوباما في الفترة من 2009 إلى 2017، لكنه لم يكن الرئيس الوحيد الذي يحكم الولايات المتحدة بعد عمر الـ70، حسب "فرانس 24".

لم يكن بايدن الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تولي الحكم بعد عمر الـ70، فمنافسه ترامب، تولي الحكم وهو في عمر السبعون عاما، حيث تولى رئاسة البيت الأبيض رسميا في يناير 2017 ، والغريب في الأمر أن ترامب سخر منة منافسه بايدن في تغريدة على "تويتر" وطالب بنقله إلى دار المسنين بدلا من مشاركته في الانتخابات، فيما اعتبرها البعض سخرية من كبار السن بشكل عام فلاقى هجومًا كبيرا.

ولد دونالد جون ترمب في 14 يونيو 1946، في مستشفى جامايكا بنيويورك، لأب ثري يعمل مالك عقارات وأم من أصول اسكتلندية، التحقي بكلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا، وأصبح فيما بعد من أشهر تجار العقارات في امريكا.

يعد رونالد ريغان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، أول من حكم البيت الأبيض في عمر الـ70 عامًا، حيث تولى الحكم في الفترة من 1981 إلى 1989، وهو سياسي وممثل أمريكي راحل شغل منصب حاكم ولاية كاليفورنيا الـ33 في الفترة من 1967 إلى 1975، قبل حكمة للولايات المتحدة، وبعد مسيرته الفنية في هوليوود.

ولد رونالد ويلسون ريغان في 6 فبراير 1911، وتوفى وتوفي 5 يونيو 2004، بعد معاناته من الالتهاب الرئوي والزهايمر منذ إصابته به في 1984،

بعد معاناةٍ من التهابٍ رئوي اشتدّ بسبب معاناته من مرض الزهايمر الذي شُخِّصت إصابته به منذ العام 1984، وتم دفنه في مكتبة تحمل اسمه في كاليفورنيا، في جنازة حكومية كبيرة.