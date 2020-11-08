حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الجدي بالذكاء، فهم لديهم القدرة على تركيز قدراته في مجال محدد، كما يتميزون بالجاذبية التي تجعل من يراهم لا ينساهم.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر قد يجعلك اليوم مهتما ببناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.