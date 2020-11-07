فيديو.. حريق محدود بعربة ترام بالإسكندرية بسبب الأمطار

نشب حريق محدود، مساء اليوم السبت، بسقف إحدى عربات الترام بخط الرمل بمحطة بولكلى شرق الإسكندرية، إثر ماس كهربائي بسبب الأمطار، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وتلقت هيئة النقل العام في الإسكندرية بلاغًا يفيد اندلاع حريق محدود أعلى إحدى عربات الترام بمحطة بولكلى، في اتجاه محطة فيكتوريا، بسبب الأمطار الغزيرة.

وتبين من الفحص أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالكابل المغذي لعربة الترام من شبكة الكهرباء، نتيجة الأمطار الغزيرة، وجرى السيطرة على النيران بواسطة هيئة النقل العام فورا، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

واجتاحت مدينة الإسكندرية، مساء اليوم، أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، بالإضافة إلى أصوات الرعد والبرق في السماء.