كورونا سحبت الكرسي من تحت ترامب.. وبايدن استغلها بعد الفوز

أزمة فيروس كورونا.. أحد أهم الأسباب الرئيسية التي كانت سببا في خسارة المنتهية ولايته دونالد ترامب، الانتخابات الأمريكية أمام منافسه جو بايدن، التي تعامل معها ترامب منذ ظهورها باستهتار شديد، حتى أنه ظهر كثيرًا بدون كمامة، ما أغضب الشعب الأمريكي، وخاصة بعد زيادة أعداد المصابين بشكل كبير في الولايات المتحدة وخاصة نيويورك، وهو الأمر الذي استغله بايدن في كسب ثقة الشعب والتقليل من سياسة ترامب.

في 22 يناير الماضي ظهرت أول حالة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقابل ترامب الأمر وقتها بأنها حالة وحيدة لشخص قادم من الصين، وأن الوضع تحت السيطرة، وبعدها في مارس قارن بين كورونا والإنفلونزا من حيث عدد الوفيات، وأن عدد وفيات في العام بسبب الإنفلونزا وصل إلى 37000 أمريكي ولم يتم الغلق، وأن الحياة والاقتصاد مستمران.

واستمر ترامب في استهتاره بأزمة كوفيد-19، حيث أصر في الظهور بأكثر من مناسبة رسمية دون ارتداء الكمامة، وقال بعدها في تصريحات إن ارتداء الأقنعة أمر تطوعي، وأنه على المستوى الشخصي لا يلتزم به، وظلت تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول أزمة كورونا إلا أن أُصيب بالفيروس في أكتوبر الماضي، وعاد بعدها بيومين إلى البيت الأبيض، إضافة إلى تصريحاته في مقابلة هاتفية عبر "فوكس نيوز" الذي قال خلالها إنه يعتقد أن عدد الوفيات أقل من 1% وأن نسبة منظمة الصحة العالمية خاطئة، فضلا عن تأكيده أن اللقاح الذي سينهي الأزمة سيتواجد قريبا.

بايدن يستغل أزمة كورونا في كرسي البيت الأبيض من أسفل ترامب

حرص الرئيس الأمريكي الجديد بايدن على التعلم من أخطاء سابقه، حيث بدأ حديثه عقب الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عن أزمة كورونا، فتعهد بتوفير لقاحات ضد الفيروس مجانًا للجميع، ضمن خطته لمكافحة الوباء، بعد أن أودى الفيروس بحياة 223 ألف شخص في الولايات المتحدة، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

وأدان بايدن سياسة ترامب في التعامل مع أزمة كورونا، وتعمد إحراجه أمام الرأي العام، حيث ذكر أن الولايات المتحدة في تلك الأزمة منذ أكثر من 8 أشهر، والرئيس الحالي ليسه لديه، وأنه تخلى عن أمريكا وأسرها، مؤكدًا أنه في حالة فوزه سيضع استراتيجية وطنية للتغلب على الفيروس، وأنه سيدعو الكونجرس الأمريكي للتصويت على قانون لتمويل مكافحة الفيروس المستجد، مع فرض الأقنعة الطبية في المباني ووسائل النقل الداخلية.

كما سخر بايدن من تصريحات ترامب السابقة بشأن حقن مرضى كورونا بالمطهرات يمكن أن يساعد في العلاج، واختلفا معًا خلال أول مناظرة تليفزيونية بينهما حول موعد توفر اللقاح، حيث أكد ترامب أنه يكون جاهزا خلال أسابيع، بينما قال بايدن إنه لن يكون جاهزا حتى منتصف العام المقبل.