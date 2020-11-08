"بايدن" و"كاملا" يغيران وظيفتهما على "تويتر".. وترامب الرئيس رقم 45

في خطوة لفتت الأنظار عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر غير المرشح الديمقراطي جو بايدن الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 وظيفته على فيسبوك ليكتب أنه الرئيس المنتخب.

أما كامالا هاريس فقد غيرت بدورها وظيفتها على موقع التوصل "تويتر" إلى نائبة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية.

أما حساب تويتر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فبقى كما هو بأنه الرئيس الأمريكي رقم 45 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلِن فوز بايدن بحصوله على 284 من كبار الناخبين، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا، وفق وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ولأول مرة في تاريخها، انتخبت الولايات المتحدة امرأة لنيابة الرئاسة هي كامالا هاريس (56 عاما) التي ستكون كذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد، أمس، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات، وذلك عقب حسم بايدن السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.

وأضاف ترامب أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا التي منحته مفاتيح الدخول إلى البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، الذي غادر البيت الأبيض قبيل الإعلان عن فوز بايدن في السباق الرئاسي: "الانتخابات لم تحسم بعد"، مضيفا أن بايدن "يتعجل إعلان فوزه زيفا".