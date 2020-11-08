"مستقبل وطن" يشيد بمشاركة المواطنين بشمال سيناء في الانتخابات

وجه النائب أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب، النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التحية والتقدير للمواطنين بمحافظة شمال سيناء (الشيخ زويد والعريش ورفح) الذين حرصوا على الاحتشاد أمام أبواب اللجان في مشهد وعرس ديمقراطي شارك فيه كل فئات المواطن السيناوي.

ومن جانبه، حرص النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، على دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية بالانتخابات البرلمانية.

وأشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالمشاركة الكبيرة من جانب المواطنين وأيضا بالتنظيم الجيد للانتخابات والاهتمام بالمواطنين وبالإرشادات واتباع الإجراءات الاحترازية.

ووجَّه رئيس لجنة حقوق الإنسان التحية لرجال الأمن ورجال الداخلية على الجهد المشرف والكبير الذي يبذلونه لخروج العرس الديمقراطي بشكل يليق بمكانة مصر عربيا ودوليا.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وشكلت وزارة التنمية المحلية، على مدار يومي الانتخابات، غرفة عمليات يترأسها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية المقرر لها محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظي المرحلة الثانية بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية، والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشددًا على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين.