مصافحة وابتسامات متبادلة.. قصة صورة جمعت "السادات وبايدن"

فور إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 في مواجهة الرئيس الحالي دونالد ترامب، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت بين "بايدن" والرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وظهر "السادات" والسناتور "بايدن" وهما يتصافحان وعلى وجهيهما ابتسامات عريضة، بينما كان يقف أيضا إلى جوارهما السيناتور فرانك تشيرش، العضو بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وتعود الصورة إلى زيارة الرئيس الراحل السادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جمعهما اللقاء في "واشنطن" العاصمة، عندما كان الرئيس السادات هناك في إطار مباحثات كامب ديفيد لتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتحديدا في السابع والعشرين من مارس عام 1979.

وأتت الصورة في اليوم التالي لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد حيث وقعت في السادس والعشرين من مارس عام 1979، وهي الاتفاقية التي أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وأقرت إقامة علاقات ودية البلدين، إلى جانب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من سيناء بعد احتلالها عقب نكسة 1967.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية اليوم فوز المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية، محققا انتصارا كبيرا على منافسه دونالد ترامب.

وأتى الإعلان بعد 4 أيام من السجال الإعلامي بين "بايدن" و"ترامب" بشأن الفوز بمنصب الرئيس، ففي وقت بدت الأرقام واضحة تشير إلى فوز بايدن تمسك الرئيس الحالي بأن هناك خروقات شابت العملية الانتخابية، متمسكا بأنه الرئيس الفائز بالانتخابات.

وخرج أنصار "بايدن" للاحتفال في شوارع الولايات المتحدة لفوز مرشحهم الذي سبق وشغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، بينما سيطرت مشىاعر الغضب على أنصار "ترامب"، والذين يعتقدون أن ثمة لعبة ما جرت في الانتخابات للحيلولة دون استمرار الرئيس الحالي والوصول إلى الولاية الثانية.