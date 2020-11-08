إخلاء منزل من السكان عقب انهيار جزء منه بسبب سوء الأحوال الجوية

انهار جزء من سقف بلكونة عمارة تابعة لهيئة الأوقاف، بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية، وفرضت الوحدة المحلية طوقا حول المنزل، وأمرت بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لتوضيح موقف المنزل من الإزالة.

وانتقلت على الفور قيادات الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول العقار لمنع اقتراب المواطنين.

وأكد محمد نعمة كجك، رئيس مركز إيتاي البارود، إخلاء العمارة التابعة لهيئة الأوقاف من السكان، عقب سقوط جزء من سقف شرفة بالطابق الأخير بسبب سقوط أمطار غزيرة على المنطقة، حرصا على سلامة السكان، مضيفا أن هيئة الأوقاف ستوفر أماكن بديلة للأسر المتضررة فى العمارة التى صدر لها قرار سابق بالترميم.