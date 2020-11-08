سكان بلدة إيرلندية يحتفلون بفوز بايدن: جده من هنا وقريبنا من بعيد

احتفل سكان بلدة بالينا في إيرلندا، التي يقيم فيها عدد من الأقارب البعيدين للرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، بفوز الأخير بالرئاسة الأمريكية.

وشهدت شوارع بالينا التي يقطنها 10 آلاف نسمة، احتفالات صاخبة عقب الإعلان عن فوز بايدن، والذي ينحدر أسلافه من هذه المدينة الواقعة غرب إيرلندا.

وحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإنّ 10 من أجداد الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن، ولدوا في إيرلندا.

ونقلت "سي إن إن" عن سميلر ميتشل، وهو أحد السكان المحليين في بالينا، قوله: "لقد أنقذت بالينا أمريكا الليلة، لو لم تكن هناك بالينا لما كان وجود لبايدن".

وخلال مرحلة فرز الأصوات، واصل سكان بالينا دعم بايدن من خلال تنظيم مسيرات جابت شوارع المدينة، التي أقامت لوحة جدارية للرئيس الأمريكي المنتخب في الساحة الرئيسية لبالينا.

ولا تعد بالينا المدينة الوحيدة التي تحتفل بفوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، إذ قرعت أجراس كنيسة كارلينجفورد احتفالا بانتصار بايدن، ونظم حفل شارك فيه أطفال وفرقة موسيقية.

وكان الجد الأكبر لبايدن، جيمس فينيجان، وصل إلى نيويورك سنة 1850 قادما من كارلينجفورد، البلدة الساحلية التي تقع على بعد 70 ميلا شمال دبلن.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في خطاب النصر، الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلا: "شعب هذه البلاد قال كلمته".

وتعهد جو بايدن أمام أنصاره في ويلمينغتون ديلوير، بأن يكون أميركيا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع.

وأضاف أنّه يتفهم خيبة أمل الذين صوتوا لترامب، مشيرا إلى أنّ جزءا من التفويض الذي أعطي له هو أن نتعاون كجمهوريين وديمقراطيين من أجل رفعة أمريكا.

وعن أزمة كورونا، أكد بايدن أنّه سيباشر منذ الاثنين بتشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كوفيد 19، مضيفا: "نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد وبناء العدالة والقضاء على العنصرية".