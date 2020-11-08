هل ينفذ بايدن الوعود الداعمة للمهاجرين بعد فوزه بالانتخابات؟

تجددت آمال طالبي اللجوء للولايات المتحدة برفع الرئيس الجديد لأمريكا جو بايدن، الحظر عن اللجوء عقب فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وعقب إعلان فوز بايدن بانتخابات الرئاسة 2020، انتشرت الأخبار والاحتفالات في تجمعات طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل من تيخوانا إلى ماتاموروس على بعد أكثر من 1500 ميل على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.

وتفجرت الهتافات في مخيم ماتاموروس للاجئين وبين الكوبيين في سيوداد خواريز، في انعكاس لتجدد الأمل في أنّ الرئيس المقبل سيرفع الحظر الفعلي عن اللجوء في الولايات المتحدة.

وهتف الكوبيون في سيوداد خواريز الواقعة في الجانب الآخر من الحدود من إل باسو بولاية تكساس "لا ترامب بعد الآن"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأجبرت سياسة ترامب التي مفادها "ابقوا في المكسيك"، أكثر من 66 ألف مهاجر على الانتظار في المكسيك، في الوقت الذي تنظر فيه المحاكم الأمريكية طلباتهم للجوء.

وطوال أسبوع حبس طالبو اللجوء أنفاسهم وسط انتخابات، قال الكثيرون إنّها ستحدد مستقبلهم، وناشد البعض أقاربهم في الولايات المتحدة الخروج للتصويت ضد ترامب.

وقضى العشرات في مخيم ماتاموروس المترامي الأطراف ليلة الانتخابات يصلون من أجل فوز بايدن، أو يتجمعون حول محطة شحن المخيم ملتصقين بهواتفهم.

وقال دايرون إليسوندو، وهو كوبي يعمل طبيبا في مخيم ماتاموروس، وهو مخيم مؤقت مترامي الأطراف أصبح رمزا لحملة إدارة ترامب على الهجرة. سنحتفل جميعا اليوم. الجميع سعداء للغاية".

لكن بالنسبة لكثيرين جاء الاحتفال بسؤال: "هل سينفذ بايدن فعلا الوعود الداعمة للمهاجرين التي أعلنها خلال حملته الانتخابي؟"، بحسب قناة سكاي نيوز الناطقة بالإنجليزية.

وكان بايدن وعد بإنهاء كثير من سياسات ترامب، بما في ذلك برنامج "ابقوا في المكسيك"، رغم عدم وجود تفاصيل تذكر حتى الآن حول كيفية القيام بذلك.

ويقول خبراء الهجرة إنّه قد يكون من الصعب على الرئيس المقبل، تفكيك سلسلة ترامب من السياسات والقيود المتداخلة.