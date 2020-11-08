"التعليم" تفصل التيار الكهربائي عن الفصول الدراسية بسبب الأمطار

بدأت العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، فصل التيار الكهربائي داخل الفصول الدراسية، تزامناً مع موجة الطقس السيئ وتساقط الأمطار بغزارة في العديد من المحافظات، حيث أدت الأمطار إلى تعليق الدراسة في محافظة الإسكندرية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ جميع المدارس البالغ عددها 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع التقلبات الجوية التي تحدث وينتج عنها سقوط الأمطار بغزارة بين الحين والآخر في بعض المحافظات، وذلك لتوفير الحماية الكافية لجموع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، تمثلت في فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول الدراسية بالمدارس حال تساقط الأمطار بغزارة وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تمامًا، والتأكّد من صيانة مفاتيح الكهرباء التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتابع سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، للتأكّد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، مشيراً إلى أنَّ أمر تعليق الدراسة في أي محافظة بسبب الأمطار والسيول يرجع إلى قرار المحافظ.

وأكّد أنَّ العملية التعليمية معلقة في محافظة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أن الوزارة تتابع في نفس التوقيت تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم الفصول الدراسية وتطهير المقاعد الخشبية وتعقيم دورات المياه، وإلزام جميع المعلمين والتلاميذ بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جهته، شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنَّ العملية التعليمية بجميع المدارس تسير بصورة منتظمة مع بداية الأسبوع الرابع من بدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن تعليق الدراسة في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية يرجع إلى قرار المحافظ، موضحاً أنَّ نسبة الحضور في المدارس مرتفعة للغاية والجميع ملتزم بنجاح العام الدراسي الجديد.

وقال "شوقي"، لـ"الوطن"، إنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير اليوم الدراسي بجميع مدارس الجمهورية لحظة بلحظة، للتأكّد من سير الدراسة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على اليوم الدراسي، موضحًا أنَّ الجميع داخل منظومة التعليم ملتزمون تمامًا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه، للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الحماية لأبنائنا الطلاب، لافتاً إلى أنَّ جميع المدارس فعّلت نظام الغياب والحضور منذ بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف وزير التعليم، أنَّ الوزارة تتابع كل ما هو جديد عن مستجدات فيروس كورونا، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تعمل من أجل نجاح العام الدراسي الجديد، وعقد الامتحانات في مواعيدها المحددة، قائلاً: "نتابع عن كثب مستجدات الموجة الثانية من فيروس كورونا إن حدثت لوضع خططاً البديلة للخروج إلى بر الأمان بالعام الدراسي 2020/2021".