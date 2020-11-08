عمليات شمال سيناء: لا شكاوى أو إخطارات بشأن أول أيام انتخابات النواب

تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمشكلة بقرار من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، متابعة سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى المحافظة.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنّ الغرفة لم تتلق أي إخطارات خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنّ الهدوء يسيطر على اللجان، ولم يحدث ما يعكر صفو الانتخابات.

وأضاف الغندور، أنّ الغرفة تتلقى الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومتابعة الانتخابات، لضمان نجاحها، وإخطار غرفة المعليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بأي أحداث خلال سير العملية الانتخابية.

من جانبه، قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنّ شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

ولفت المحافظ إلى أنّ شمال سيناء تضم دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا "31 مرشحًا على المقعدين الفردي و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة.